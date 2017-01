Villingen-Schwenningen Sternsinger erfreuen auch Senioren

Im Altenheim von St. Lioba beispielsweise war eine Gruppe von St. Konrad als Caspar, Melchior und Balthasar mit Sternträger unterwegs. "Heute Morgen waren wir im Loretto-Kindergarten und hier in der Tagespflege, jetzt am Nachmittag besuchen wir den Pflegebereich und dann geht es noch in ein paar Haushalte", stellte Renate Jeitner vom Sternsingerteam das Einsatzpensum dieser Gruppe vor.

Den ganzen Tag und womöglich gleich an mehreren Tagen bei dem Schnee unterwegs zu sein, sei schon anstrengend. Aber es mache den Kindern auch sehr viel Freude, als Heilige Drei Könige und Sternträger den Menschen mit Gesang und Weihrauch die Botschaft von der Geburt Jesu zu bringen, so Jeitner.

Erwartungsvoll sahen die Bewohner und Pflegekräfte in den großen Aufenthaltsräumen der einzelnen Stockwerke den Kindern entgegen und begrüßten sie sichtlich erfreut mit Beifall. "Hier im Donnerstagstreff haben wir heute das Thema: Glück und Segen zum neuen Jahr", erklärte Alltagsbegleiterin Katja Brahn, die die Sternsingergruppe durch das Haus führte. Und da passe auch der Besuch der Heiligen Drei Könige bestens dazu. Die Kinder sagten ihre traditionellen Sprüche auf und sangen altbekannte Lieder. Mit freundlichem Beifall und Winken wurden die jungen Gäste aus dem Morgenland verabschiedet.