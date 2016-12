Villingen-Schwenningen Sternsinger bereiten Aktion vor

Um diese zwei Seiten organisatorisch in Einklang bringen zu können, seien bei Besuchswünschen jeweils rechtzeitige Anmeldungen erforderlich. Einzige Ausnahme ist in Rietheim; hier ziehen die Kinder auch ohne vorherige Anmeldung traditionell von Haus zu Haus.

Die Gottesdienste mit den Sternsingern sind alle am Dreikönigstag vormittags. Die genauen Uhrzeiten und weitere Informationen sind unter www.kkiv.de ersichtlich.

Die Kinder sind wie folgt unterwegs:

In St. Bruder Klaus: Am 5. Januar ab 10.30 Uhr im Haslach und in der Wöschhalde; am 6. Januar ab 13 Uhr im Goldenbühl, Ifängle und Kurgebiet. Anmeldung bis 26. Dezember schriftlich im Pfarrbüro oder per Mail an sternsinger-bk@kath-kirche-villingen.de.

In St. Konrad, Villingen: Jeweils ab 13 Uhr am 5. Januar in der Südstadt, am 6. Januar in der Hammerhalde und am 7. Januar im Erbsenlachen und im Welvert. Anmeldung bis 3. Januar im Pfarrbüro St. Konrad entweder schriftlich, Telefon 2 46 23 oder per Mail an sternsinger@st-konrad.de.

In Heilig Kreuz besuchen die Kinder am 6. Januar die Haushalte. Anmeldung bis 4. Januar im Pfarrbüro unter Telefon 8 71 20 oder unter Telefon 7 08 54.

In der Münstergemeinde sind die Sternsinger am 6. Januar unterwegs. Falls nicht schon eine Daueranmeldung besteht, ist eine Anmeldung bis 4. Januar entweder schriftlich oder unter Telefon 88 63 60 im Pfarrbüro möglich.

In St. Fidelis besuchen die Kinder am 6. Januar die Haushalte. Anmeldung bis 4. Januar im Pfarrbüro schriftlich oder unter Telefon 2 20 73.

In St. Konrad/Rietheim sind die Sternsinger am 6. Januar unterwegs.

Das bundesweite Dreikönigssingen wurde 1959 gestartet und ist inzwischen die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Die gesammelten Spenden kommen über das Kindermissionswerk Kinderprojekten auf der ganzen Welt zu Gute. Das Motto der Aktion 2017 lautet: "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!". Nähere Informationen hierzu unter www.sternsinger.de.