Villingen-Schwenningen Stellwerk: "Das Ding ist abgelehnt"

Unstrittig war größtenteils die Zustimmung der Ausschussmitglieder, das Sanierungsgebiet Marktplatz entsprechend zu erweitern. Hierfür gab es sogar im Technischen Ausschuss eine Mehrheit. Doch mehr, als den Weg mit Blick auf die günstigen Bedingungen in einem Sanierungsgebiet für einen künftigen Investor zu ebnen, wollte man dann offenbar doch nicht.

Der Architekt und Sprecher der Freien Wähler Andreas Flöß brachte es auf den Punkt: Das Sanierungsgebiet zu erweitern sei okay – aber den Umbau zu einem Verkaufspavillon zu erweitern? "Wir wissen ja noch nicht, für wen!" Gudrun Furtwängler (CDU) hatte da schon eine Idee: Ein Kiosk, in dem Bahngäste noch einen Kaffee kaufen könnten, wäre "eine Bereicherung". Mangelte es vielen nicht an Ideen für einen kleinen Ausschank oder ein Kiosk, fehlte es in den Augen vieler SPD-Gemeinderäte hingegen definitiv am Platz – sie sahen das Stellwerk eher als Denkmal, denn als nutzbare Immobilie: Es gebe weder WCs, noch Lagerfläche – ganz zu schweigen davon, so Ernst Reiser (Freie Wähler), dass die Tür nach innen zu öffnen sei und sich damit der Spielraum im Stellwerk noch einmal verkleinere.

Gibt es doch noch Hoffnung für Verfechter eines Stellwerk-Kiosks? Bernd Hezel (CDU) konnte sich das kaum vorstellen. Er frage sich, warum die Stadtverwaltung dann im Zuge der Landesgartenschau nicht mitgezogen sei, als das Gros des Gemeinderates den Stellwerk-Ausbau gewünscht hätten – es sei an den Kosten gescheitert.