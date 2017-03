Villingen-Schwenningen Stellenangebote digital auf das Smartphone

Der große Vorteil: Interessenten können gleich persönlich am Messestand Kontakt zu dem entsprechenden Unternehmen knüpfen und Fragen klären – ohne Voranmeldung oder Termin. Aktuell zu besetzende Stellen kann man ebenfalls an den Ständen der Agentur für Arbeit und von Personaldienstleistern, Kammern, Verbänden und Institutionen erfragen. Kürzer kann der Weg vom Bewerber zum künftigen Arbeitgeber kaum sein.

Dorothee Eisenlohr von der Geschäftsleitung Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg fasst es so zusammen: "Die Jobs for Future bringt erfolgreich Fachkräfte und Arbeitgeber zusammen. Als Wirtschaftsförderung unterstützen wir diesen Prozess mit unserer Jobbörse und dem Dual-Career-Angebot. Außerdem beraten wir ausländische Fachkräfte und Studierende zu Jobeinstieg, Leben und Weiterkommen in unserer Region."

Ob Fachkräfte oder Berufsanfänger, Trainees oder Praktikanten, Auszubildende oder Führungskräfte: Auf der "Jobs for Future" sind die Angebote unter einem Dach vereint. Ihre tagesaktuellen Stellenangebote platzieren die Aussteller an der Job-Pinnwand – gleich am Eingang. Ebenfalls während der Messe können Besucherinnen und Besucher die neuesten Angebote schnell und unkompliziert abrufen. Entweder am eigenen Smartphone, oder an den bereitgestellten Tablets. Einfach reinklicken, passende Angebote vergleichen und ab an den jeweiligen Messestand. Dazu gibt es informative Porträts mit allen Details zu den Ausstellern.