VS-Schwenningen. Mit zwei Steinwürfen hat ein unbekannter Mann laut Polizei am frühen Sonntagmorgen eine Schaufensterscheibe eines leerstehenden Verkaufsgeschäftes in der Hans-Sachs-Straße beschädigt. Ein Anwohner hörte gegen 3.20 Uhr zwei laute Schläger und sah gerade noch einen etwa 30 bis 40 Jahre alten, etwa 170 Zentimeter großen und korpulenten Mann, der mit einem gelben T-Shirt bekleidet war, in Richtung Karlstraße davonlaufen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Unbekannte einen Wackerstein gegen die Schaufensterscheibe des Hauses geworfen hatte. Die Scheibe wies zwei Einschläge und mehrere Risse auf. Nun ermittelt die Polizei Schwenningen wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Telefon 07720/8 50 00.