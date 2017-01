Villingen-Schwenningen Steigt Kavallerie nicht mehr aufs Pferd?

Dann eben "ohne uns"

Bei dieser Ankündigung geht auch bei Karl-Heinz Schwert, Chef der Villinger Stadt- und Bürgerwehrmusik, der Gaul durch. Die Reaktion kommt auf Anfrage des Schwarzwälder Boten prompt: "Ja, sind wir denn auf dem Ponyhof?" Mit diesem einen Puzzleteil des angedachten Sicherheitskonzeptes der Stadt für künftige Veranstaltungen kommen weder er noch seine Kollegen von der Kavallerie klar. Kurz zusammengefasst sieht die Ansage an die Berittenen aus der Stadt- und Bürgerwehrmusik so aus: Künftig, so der Vorstoß, sollte jedem einzelnen Reitersmann eine Begleitperson zugeteilt werden, die das Pferd führen soll. "Das ist für uns einfach undenkbar", äußerte sich Schwert zu den Plänen. "Wir geben uns doch nicht der Lächerlichkeit Preis." Wenn eine solche Regelung komme, dann steige die Kavallerie nicht mehr aufs Pferd, weder am bevorstehenden Zähringer Narrentreffen, noch an der Fastnacht, geschweige denn bei anderen Veranstaltungen: "Da sind wir uns alle einig. Dann findet das eben ohne uns statt."

Was es mit dieser Sicherheitsklausel auf sich hat, hoffen Schwert nebst Kollegen bald zu erfahren. "Bislang haben wir das nur mündlich, schriftlich liegt noch nichts vor." Die Kavallerie ist meistens mit rund zehn Reitern in den Straßen der Stadt unterwegs. Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, kann auch nicht weiterhelfen. Das von der Stadt in Auftrag gegebene Sicherheitskonzept liege noch nicht vor. Deshalb könne sie zu einzelnen Reglements nichts sagen.