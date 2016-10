Villingen-Schwenningen Staunen über Vielfalt

Gestern verbrachten die Referendare mit Claudia Mutter, Professorin am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in Rottweil für das Fach Deutsch, einen Vormittag in der Bibliothek am Münster in Villingen.

Heike Daume, Kinder- und Jugendbibliothekarin und für die Kooperation mit Schulen zuständig, wies die Pädagogen ein in bewährte Kooperationsprojekte wie "Bock auf Buch", "Schiller?Schillert!", "Sagen-Rallye", "Goethe? Ist gut!" und viele mehr.

VS hat eigene Stelle für Kooperation mit Schulen