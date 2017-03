Villingen-Schwenningen Startschuss für neue Landesinitiative im Kreis

In den Fachforen und Workshops geben Experten ihr Wissen weiter, zudem werden Trends und neue Technologien diskutiert. Auf dem Programm steht um 9.30 Uhr die Begrüßung durch den Landrat Sven Hinterseh und durch den SVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter. Um 9.45 Uhr spricht Schirmherr Franz Untersteller zum Thema Bedeutung von Wärmenetzen für Baden-Württemberg, Weitere Vortragsthemen sind neben der Vorstellung der Kampagne "Energie Region – effiziente Wärmenetze" die "Wärmeversorgung im Umbruch: Wie werden wir in Zukunft heizen?", die Vorstellung vorbildlicher Wärmenetze wie beispielsweise das Nahwärmenetz in Bonndorf der Hans Adler OHG sowie "Nahwärmenetze – kommunale Drehscheibe für die Energiewende".

Der Nachmittag gehört den Workshops. Hier ist ein Fachplenum Solare Nahwärme geplant, darin können sich die Teilnehmer über Erfahrungen und Potenziale realisierter Projekte austauschen. Im Mittelpunkt steht das Projekt in Büsingen, die Solarthermie in BHKW-basierten und Niedrigtemperaturnetzen sowie solarthermische Anlagen in österreichischen Biomassenetzen. Parallel dazu gibt es Informationen über "Wärmenetze erfolgreich auf den Weg bringen – Fördermittel, Software und die richtige Gestaltung des Umfelds".

Im Anschluss stehen nochmals zwei Workshops parallel auf dem Programm: "Wie überzeuge ich Anschlussnehmer, Gemeinderäte und Partner von meinem Projekt?" und eine Podiumsdiskussion zu Wärmeverbünden im Neubaugebiet – der falsche Weg oder die richtige Richtung?" Der Abschluss der Veranstaltung ist um16 Uhr vorgesehen.

Passend zu diesem Thema wurden im Ausschuss für Umwelt und Technik des Schwarzwald-Baar-Kreises die derzeitigen Klimaschutzprojekte vorgestellt. Als eine wichtige Einrichtung sieht Landrat Sven Hinterseh hierbei die Energieagentur, die als Schwerpunkt die Gebäudeenergieberatungen hat.

In Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale werden Vor-Ort- und Solarwärme-Checks durchgeführt. Insgesamt gab es 1300 Beratungen, 471 davon im Kreis. Zusätzlich verfolge man sogenannte Standby-Projekte in den Schulen. In den drei Landkreisen der Region wurden hierbei in 120 Schulklassen der nachhaltige Umgang mit der Ressource Energie gelehrt.

Das Potenzial, Abwärme zur Heizung beziehungsweise Kühlung von Gebäuden einzusetzen und auszuschöpfen, ist das Ziel des Projekts Energieeffiziente Wärmenetze, das als Folgeprojekt von "Gute Bioenergiedörfer". Zwar gäbe es laut Kreisverwaltung bei landwirtschaftlichen Biogasanlagen bereits "mustergültige Nahwärmenetze", aber durch die Umsetzung weiterer Netze solle die Energieeffizienz, der Einsatz erneuerbarer Energien und die Nutzung der Abwärme verbessert werden. Im Kreis soll das Projekt von der Bodensee-Stiftung gemeinsam mit der regionalen Energieagentur durchgeführt werden.

Als drittes Projekt sollen mit "Einstiegsberatung kommunaler Klimaschutz" Konzepte und Leitbilder zum Klimaschutz im Schwarzwald-Baar-Kreis erarbeitet werden. Damit sollen erste Schwerpunkte für einen strukturierten Klimaschutzprozess gesetzt und gleichzeitig praktische Maßnahmen zur Treibhausgaseinsparung aufgezeigt werden.

Für Landrat Sven Hinterseh ist es durchaus vorstellbar, dass dieses Projekt eine Vorstufe zur Zertifizierung im Rahmen des "European Energie Award" sein könnte, für die man eventuell im Jahr 2019 Geld zur Verfügung stellen möchte.

Weitere Informationen: www.energieregion-waermenetze.de, auf der Internetseite kann man sich auch zu der Veranstaltung anmelden.