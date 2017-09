Villingen-Schwenningen Startschuss für innovative Laternen

Der Startschuss in eine innovativere und grünere Zukunft ist nun gefallen. In Villingen-Schwenningen sollen ab sofort die Arbeiten für eine flächendeckende Umrüstung der Straßenlaternen beginnen.

Villingen-Schwenningen. Am Donnerstag um 10.30 Uhr wurde symbolisch die erste LED-Laterne in der Straße Auf der Wanne in Villingen von Detlev Bührer, Bürgermeister von Villingen-Schwenningen, mit einem Schraubenzieher eingeweiht.

Bei dem nun beginnenden Umbau werden alle Leuchten mit LED ausgestattet und sollen so nicht nur Strom einsparen, sondern auch die Umwelt weniger belasten. "Ich freue mich, dass Villingen-Schwenningen, durch die Umrüstung eine Vorreiterrolle in Deutschland übernimmt", so Oberbürgermeister Rupert Kubon, denn die Doppelstadt sei die erste Stadt ihrer Größe, die nun vollständig auf LED umrüstet.