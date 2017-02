Villingen-Schwenningen Startschuss für das Lyautey-Gelände

Einen Teil des Lyautey-Areals (13 700 Quadratmeter) zwischen dem Gewerbepark und den früheren französischen Kasernen, die unter Denkmalschutz stehen, wurde im Februar 2014 bereits an die Richter-Gruppe veräußert. Jene plant auf dem Kasernengelände nun offenbar, Wohnprojekte zu verwirklichen.

Zumindest im Internet wirbt die Neumann Immobilien & Grundbesitz GmbH mit Sitz in Schwenningen bereits für die Reihenhäuser unter dem Motto "Wohnen zwischen Welvert und Brigach" im Auftrag von Werner Wohnbau aus Niedereschach. Noch sei das Gelände allerdings im Besitz des Immobilien-Unternehmers Wolfram Richter aus Mainz, der bereits 2003 den Technologie-Park Villingen-Schwenningen gekauft und vermarktet hat, zudem 2007 das ehemalige Saba-Betriebsgelände erwarb, auf dem er ebenfalls Flächen für Gewerbe schuf. Nun soll Richter dem Niedereschacher Wohnbaunternehmen, das sich auf Doppel- und Reihenhausanlagen spezialisiert hat, eine Fläche angeboten haben.

Insgesamt sind bislang 17 Reihenhäuser geplant

"Dieses Bauvorhaben entsteht in Villingen im Wohngebiet ›Lyautey‹, einem Teil der früheren französischen Kaserne, zwischen der Brigach und dem beliebten Wohngebiet ›Welvert" heißt es in der Objektbeschreibung. Geplant seien sechs Reihenhäuser mit 114 Quadratmetern Wohnfläche und elf Reihenhäuser mit 136 Quadratmetern Wohnfläche, insgesamt also 34 Wohnheiten. Laut Projektbeschreibung im Internet ist bereits in diesem Jahr Baubeginn, Fertigstellung je nach Baufortschritt 2018.

Offiziell bestätigen wollte diese Informationen bis gestern keiner der beteiligten Projektpartner. Zumindest im Internet hat auf den einschlägigen Immobilenseiten aber die Vermarktung begonnen.