Villingen-Schwenningen Start ins neue Schuljahr

VS-Schwenningen. Manfred Koschek, Leiter des Gymnasiums am Deutenberg, gab in der Sporthalle den Startschuss für das neue Schuljahr. Nachdem im vergangenen Schuljahr viele Kollegen in den Ruhestand verabschiedet wurden, an andere Schulen oder in andere Berufssparten wechselten, begrüßte Koschek elf neue Lehrer vor der erholten Schulgemeinschaft.