Villingen-Schwenningen Starke Liebe zur Zähringerstadt

Zunächst konnte sie sich kaum vorstellen, für eine Einrichtung eines Klosters zu arbeiten. Sie merkte schnell, dass sie von Schwestern, Mitarbeitern und Verwaltung wertgeschätzt wurde. Richtig glücklich ist Ina Klietz in ihrer neuen Tätigkeit am Bodensee. Für sie ist das Altenpflegeheim "Maria Hilf" mehr als ein "Heim". Ina Klietz fühlt sich richtig wohl in dem Wirtschaftsbetrieb im Kloster.

An den Wochenenden zieht es die Rheinländerin nach Villingen. Dort wohnt sie seit 2012. Vor zwei Jahren zog ihr Vater auch in die Zähringerstadt. Ina Klietz denkt auch schon an die Zeit nach dem Arbeitsleben.

Sie will Lebensabend in VS verbringen

Mit 68 Jahren will sie ihren Lebensabend in Villingen-Schwenningen verbringen und sich als Sozialdemokratin in der Politik engagieren. Die Quartierentwicklung Mangin liegt ihr am Herzen. Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) wäre für die Altkatholikin auch ein Betätigungsfeld – in der Zeit nach Hegne.