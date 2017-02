Villingen-Schwenningen Stallpflicht ist gelockert

In diesem Zusammenhang ist es den Geflügelhaltern weiterhin verboten, ihre Tiere draußen zu füttern und zu tränken, erklärt Isabel Kling, Pressesprecherin des Landwirtschaftsministeriums. Sie erklärt, dass in den Ställen in Norddeutschland, in denen man trotz Stallpflicht Erkrankungen feststellte, diese Maßnahmen wahrscheinlich vernachlässigt wurden, man dürfe dies nicht unterschätzen. Bis heute wurden in Baden-Württemberg 304 Fälle des hochansteckenden Vogelgrippevirus bei Wildvögeln bestätigt. Untersucht wurden bislang 1123 Proben.

Das Ministerium verfügte die Stallpflicht über Gebiete, die sich in unmittelbarer Nähe zu großen Gewässern und Seen befinden. Aktuell betrifft dies Landkreise Konstanz, der Bodenseekreis, Ravensburg, Biberach und Sigmaringen. Des Weiteren trifft dies aber auch für Uferstreifen zu, die sich jeweils 500 Meter links und rechts der Flüsse Donau, Rhein und Neckar befinden. Brigach und Breg betrifft dies nicht. Im Ministerium sieht man den Schwarzwald aktuell nicht als Risikogebiet an. Sollten jedoch Fälle auftreten, könne sich das ändern, so Kling. Die Anordnung erfolgte zudem auf Grund einer hohen Geflügeldichte in folgenden Kreisen: Alb-Donau-Kreis, Hohenlohe, Heilbronn, Schwäbisch Hall und Ostalbkreis.

"In den letzten Wochen haben uns viele Meldungen besorgter Rassegeflügelzüchter und privater Halter mit nur wenigen Tieren erreicht. Ihre Sorgen, vor allem im Hinblick auf den Tierschutz bei aufgestallten Tieren, nehmen wir sehr ernst. Wir bitten deshalb die Veterinärämter in den Kreisen mit Aufstallungspflicht, Ausnahmegenehmigungen für Rassegeflügelzüchter und Kleinsthaltungen zu erteilen, sofern die Ansteckungsgefahr mit dem Vogelgrippevirus bei diesen Haltungen im Einzelfall vernachlässigbar ist." Der Minister mahnt aber auch: "Wir dürfen in unserem Bestreben, das Nutzgeflügel zu schützen, nicht nachlassen, deshalb tragen auch Halter kleiner Bestände Verantwortung für die, die von der Erzeugung von Geflügelprodukten leben." Er empfiehlt Freiflächen mit einer Folie zu überspannen und zu umzäunen.