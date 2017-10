Villingen-Schwenningen Stärkster Jahrgang der Hochschule für Polizei

Nicht nur an fachlicher, sondern auch an sozialer Kompetenz würden die Studenten in den kommenden zweieinhalb Jahren dazugewinnen, erzählt Schatz, Solidarität und Kollegialität seien oberstes Gebot.

Auch bei den Freizeitaktivitäten, vor allem auf sozialen Netzwerken solle auf den Ruf der Polizei geachtet werden. "Jeder hat ein anspruchsvolles Auswahlverfahren absolviert", erzählt Detlef Werner. "Wir investieren viel in die Ausbildung an der Hochschule, da kann man Professionalität und gute Leistung erwarten". Denn alle Studenten bekommen eine Vollbezahlung während des Studiums. "Die PKA erhalten 1000 Euro im Monat, die Aufstiegsbeamten ihr bisheriges Gehalt", verrät Günter Hones, Pressesprecher der Polizeihochschule.

Trotz privater Umstellungen und eiserner Disziplin, sei das Studium mit Spaß verbunden und nicht durch überfüllte Hörsäle gekennzeichnet, so Werner. Und tatsächlich, die Zahl der Studienabbrecher sei so gering, dass sie nicht erwähnenswert sei, erzählt Hones. Ab 2020 werden die angehenden Polizisten im gehobenen Dienst ihrer Arbeit nachgehen können und den Kräftemangel ausgleichen. "Die Zukunft der Studenten ist gesichert", verspricht Detlef Werner.