Villingen-Schwenningen Städtebauliche Großprojekte im Visier

Villingen-Schwenningen. Zudem ging Kubon auch auf weitere wichtige Bau- und Planungsprojekte, wie den Ausbau des Gewerbegebiets Salzgrube, die rege Bautätigkeit rund um das Zentralklinikum und nicht zuletzt auf die derzeit viel Aufmerksamkeit erfahrende Errichtung des Möbelhauses XXXLutz im Stadtbezirk Villingen ein.

Thorsten Frei nutzte die Gelegenheit, um sich aus erster Hand über den seit geraumer Zeit laufenden Stadtentwicklungsprozess sowie den, ebenfalls durch den Gemeinderat angestoßenen, strategischen Haushaltskonsolidierungsprozess zu informieren. Rupert Kubon zeigte sich in diesem Zusammenhang zuversichtlich, in beiden Prozessen noch vor der Sommerpause weitere wichtige Meilensteine mit der Verabschiedung eines städtischen Leitbildes und der Verständigung auf ein städtisches Konsolidierungspaket erreichen zu können.

Im Anschluss an die Gesprächsrunde im Rathaus lud der Oberbürgermeister seinen Gast zu einer stadtpolitischen Rundfahrt ein. Neben dem Mangin-Gelände und dem Zentralklinikum führte der Weg auch zur Hochschule der Polizei. Hier konnte sich Thorsten Frei einen Eindruck über die dringenden Investitionserfordernisse in die bauliche Infrastruktur der Hochschule verschaffen. Rupert Kubon dankte seinem Gast an dieser Stelle nochmals für seine engagierte Unterstützung der städtischen Position bei der Diskussion um die Evaluation der Polizei.