Villingen-Schwenningen "Städte müssen Menschen gehören"

Rainer Oder, Manager der Villinger Dependence von Mentor Graphics, eines US-amerikanischen Konzerns, der im Bereich des autonomen Fahrens forscht und entwickelt, machte deutlich, dass die technische Entwicklung der Hardware praktisch abgeschlossen sei. Was fehlt, sei eine verfeinerte Software, die in vielschichtigen Verkehrssituationen zu praktisch 100 Prozent die richtige Entscheidung trifft. Bislang habe die Automobilindustrie neue Technologien im realen Verkehr testen können, "für autonome Fahrzeuge fehlt hierzulande aber der gesetzliche Rahmen", so Oder.

Hermann Kraft als Vertreter des Landesnaturschutzverbandes findet viele technische Möglichkeiten als sehr verlockend an: "Zum Beispiel verstehe ich nicht, das heute immer noch LKW in Stauenden fahren. Die Technik ist da, um das sicher zu verhindern." Er warnte allerdings davor, autonome Fahrzeuge als Heilsbringer zu sehen, selbst wenn sie emissionsfrei führen. Es sei immer noch ein Auto, besser wäre es, die Intermodalität des Verkehrs zu fördern und eben nicht das Auto zu bevorzugen.

Damit traf er bei Matthias Restorff als Vertreter der Bündnis 90/Die Grünen auf offene Ohren. Die Städte müssten den Menschen gehören, nicht den Autos, formulierte Restorff, generell müssten die Gesellschaft viel mehr eingebunden werden in die Veränderungen, statt von der technischen Entwicklung überrollt zu werden: Man benötige einen breiten Diskurs darüber, wie zukünftige Mobilität aussehen solle.