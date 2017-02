VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein Villingen lädt morgen, Mittwoch, zu einer einstündigen Stadtwanderung ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Romäusturm. Die Wanderstrecke wird bei Beginn bekanntgegeben. Wanderführer ist Richard Schmidt. Im Anschluss treffen sich die Teilnehmer um 14 Uhr zu einem gemütlichen Beisammensein im Seniorentreff des DRK am Romäusturm. Wanderführer Hans Schlude zeigt den Teilnehmern Bilder unter dem Motto "Mit dem Naturschutzwart unterwegs". Eine Anmeldung in nicht notwendig. Gäste sind willkommen.