Villingen-Schwenningen Stadtmusikschüler erleben zauberhafte Hüttenfreizeit

Sogar die Betreuer empfingen die Bläserschüler am Freitag in Kostümen aus den Harry-Potter-Büchern. Natürlich wurden die kleinsten dann auch am Abend vom sprechenden Hut in die jeweiligen Häuser eingeteilt. Außerdem gab es zum Kennenlernen ein paar Spiele. Danach ging es mit Fackeln durch den angrenzenden Wald und es wurde eine Gruselgeschichte erzählt. Am Lagerfeuer ließen die Teilnehmer dann den Abend ausklingen.

Der Samstag begann sehr früh, da einiges auf dem Programm stand. Es wurden Zauberhüte, Umhänge, Zauberstäbe und Besen gebastelt. Am Nachmittag mussten die einzelnen Gruppen einige Zauberprüfungen bestehen, die im Wald und auf der angrenzenden Wiese aufgebaut waren. Abends verwandelten sich die Kinder dann in Hauselfen und durften in der Küche für das anschließende Festessen tatkräftig mit anpacken. Eine lange Tafel wurde aufgebaut mit allen möglichen Köstlichkeiten, da wurden nicht nur die Kinderaugen groß, auch die Betreuer freuten sich über einen Schokobrunnen.

Zum Abschluss wurde dann noch der erste Teil der Harry-Potter-Reihe gezeigt. Am Sonntag stand morgens ein Quiddich-Turnier auf dem Programm, da die Besen allerdings etwas zu ausladend gestaltet wurden, musste man ohne diese Punkte holen. Nach dem Mittagessen wurde noch gemeinsam das Haus geputzt.