Ein Villinger Einzelhändler gab den Anstoß, nun befindet sich das Projekt auf der Zielgeraden: In den Ringanlagen werden derzeit die neuen Leuchten montiert, mit denen nicht nur der Weg beleuchtet sondern gleichzeitig auch die Stadtmauer angestrahlt werden kann. Mitarbeiter der Stadtwerke VS haben am Mittwoch damit begonnen, die alten Laternen zu entfernen und durch neue Mehrfach-Leuchten zu ersetzen. Auf dem Abschnitt zwischen Riettor und Gymnasium am Romäusring wird die Stadtmauer in den nächsten Tagen deshalb erstmals beleuchtet sein. Die Kosten für den ersten Teilbereich betragen rund 100 000 Euro, insgesamt sollen wohl rund 300 000 Euro investiert werden. Foto: Eich