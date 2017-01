Villingen-Schwenningen Stadtmauer soll weiter gerichtet werden

VS-Villingen (cos). Knapp 342 000 Euro soll die Sanierung der Ringanlagen kosten. Die Verwaltung will zeitnah die denkmalschutzrechtliche Genehmigung für die Arbeiten beim Regierungspräsidium Freiburg einholen. Parallel dazu will man die Planungen vorantreiben und die Vergabe vorbereiten, um möglichst noch im Winter von den dann günstigeren Angeboten der Firmen zu profitieren, so die Verwaltung. Der Technische Ausschuss berät am 7. Februar über das Thema. Zur Sprache kommen sollen dann auch mögliche Synergien mit anderen Projekten: der Anlage eines Street Workout Parcours am Romäusgymnasium, der Aufwertung des Spielplatzes am Romäusgymnasium, der Schaffung von Sammelplätzen für das Romäusgymnasium bei Evakuierungsfällen, aber auch der Beleuchtung der historischen Stadtmauer – denn dafür soll es im Winter 2017 erneut eine Probeanstrahlung geben.