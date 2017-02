Villingen-Schwenningen Stadtjubiläum soll Kulturnacht prägen

Die Veranstaltungen finden wie gewohnt an verschiedenen Orten und auf vier Open-Air-Bühnen statt. Ein Wermutstropfen sowohl für die Organisatoren, Teilnehmer als auch Gäste wird jedoch in diesem Jahr die fehlende Bühne auf dem Marktplatz sein: Wegen der Sanierungsmaßnahmen könne der Marktplatz nicht in die Kulturnacht miteinbezogen werden, berichtet die Koordinatorin.

"Derzeit prüfen wir, was möglich ist und schauen uns nach Alternativ-Plätzen um." Auch das Bühnenprogramm zu modifizieren, sei eine Möglichkeit. "Vielleicht werden wir die Stände diesmal auch anders verteilen", fügt Jeske hinzu. Die Bühne am kleinen Muslenplatz, die im vergangenen Jahr erstmals als Plattform für Newcomer aufgestellt wurde, werde es auf jeden Fall wieder geben – eventuell auch vergrößert. "Sie kam sehr gut an."

Trotzdem: Dass die Kulturnacht auch in diesem Jahr wieder in derselben Größenordnung stattfindet wie gewohnt, das ist für Lisa Jeske sicher.

Und auch am Grundgedanken – ein Fest von Bürgern für Bürger, bei dem die Besucher zum Flanieren, Verweilen und Genießen eingeladen werden, – werde wie immer festgehalten.

Das Amt für Kultur VS nimmt bis Freitag, 10. März, Bewerbungen für Programmbeiträge entgegen. Das entsprechende Formular ist unter www.villingen-schwenningen.de (Kultur und Bildung/Tagungsräume; Festivals/Events; Schwenninger Kulturnacht) abrufbar oder kann per E-Mail an kulturnacht@villingen-schwenningen.de angefordert werden. Weitere Auskünfte erteilt Kulturnachts-Koordinatorin Lisa Jeske unter Telefon 07721/82 23 09.