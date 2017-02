Villingen-Schwenningen Stadtführung durchs närrische Villingen

VS-Villingen. Die Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH (WTVS) lädt wieder zu der alljährlich beliebten "Närrischen Stadtführung" ein. Nach einem Gläschen Sekt und der obligatorischen Brezel in der Tourist-Information startet die beliebte Fasnet-Stadtführung mit kleinem Sprachkurs "Villingerisch" der beiden "närrischen Stadtführer" Barbara Stern und Hansjörg Vogel. Die närrische Führung findet überwiegend für Touristen und "Neubürger" statt, aber auch für Einheimische mit Gästen. Die Villinger Fasnet in all ihrer Schönheit und Vielfalt ist freilich das zentrale Thema, doch auch die Stadtgeschichte kommt bei dieser Führung nicht zu kurz. Termin und Treffpunkt: Montag, 27. Februar, 10.30 Uhr in der Tourist-Information im Franziskaner-Kulturzentrum, Rietgasse 2. Die Führung dauert etwa 90 Minuten, die Kosten betragen elf Euro pro Person inklusive einem Glas Sekt und einer Brezel. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich unter Telefon 07721/82 23 43. Die maximale Teilnehmeranzahl beträgt 24 Personen.

