Villingen-Schwenningen Stadtbild im Blick

Grundlage für diese freiwillige Leistung der Stadt ist den Angaben zufolge eine Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen zur Fassadenrenovierung und Stadtbildpflege, die in diesem Jahr überarbeitet und vom Gemeinderat befürwortet wurde. Darin wurde unter anderem festgelegt, dass Einzelmaßnahmen mit bis zu 2500 Euro bezuschusst werden können, also 1000 Euro mehr als bisher.

Insgesamt schüttete die beim Amt für Stadtentwicklung angesiedelte Untere Denkmalschutzbehörde dieses Jahr 30 000 Euro an elf Gebäudeeigentümer aus. Neben fünf Objekten in der historischen Villinger Innenstadt profitierten davon auch verschiedene Gebäude in Villingen, Schwenningen und Marbach. "Uns ist es wichtig, das kulturelle Erbe der historischen Innenstadt von Villingen und die Kulturdenkmale der Gesamtstadt zu erhalten", erklärt Christine Lauble-Klepper von der Unteren Denkmalschutzbehörde.

"Für die Maßnahmen gibt es unterschiedliche Fördersätze und für jede Einzelmaßnahme eine zuwendungsfähige Obergrenze", erläutert Christine Lauble-Klepper.