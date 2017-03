Villingen-Schwenningen Stadt und Kreis laden zum Polizeigipfel

Villingen-Schwenningen (uwk). Auf Einladung von Oberbürgermeister Rupert Kubon und Landrat Sven Hinterseh geht es in dem Gespräch in Villingen um die Polizeireform. Teilnehmer sind politische Mandatsträger, der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei sowie die Landtagsabgeordneten Martina Braun und Karl Rombach. Vertreter der Polizei und des Innenministeriums werden nach Angaben der Stadtverwaltung an diesem regionalen Gespräch nicht teilnehmen, weil die Arbeiten für die Evaluation der Polizeireform noch andauerten. Über das Ergebnis des Polizei­gipfels wollen Stadt und Landkreis am Freitag die Medien informieren.