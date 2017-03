Villingen-Schwenningen Stadt- und Bürgerwehrmusik im Takt

VS-Villingen. 2016 hatte die Stadtmusik den Fokus sehr stark aufs Musikalische gerichtet mit sehr gelungenem Ausgang, wie die Vorsitzende Monika Bucher den Ablauf umriss. Dazu gehörten im Jugendbereich das Kooperationskonzert mit der Harmonie, und ein Jahreskonzert, zu dem so viele Besucher wie noch nie kamen, sowie gelungene Wertungsspiele. Die Kooperationen mit den Schulen nach dem mit der Musikakademie erarbeiteten Konzept laufen gut an, es wurden spezielle Jugendinstrumente für diese Projekte angeschafft. Dieses Jahr lässt man sich beispielsweise durch das Jubiläumsjahr musikalisch fordern und wird zusammen mit der Bürgerwehr beim Jubilé Impérial bei Paris den Zapfenstreich aufführen. Ein überaus großer Erfolg war auch das Stadtfest "9 am Münster". "Es wird uns nicht langweilig", brachte Monika Bucher es auf den Punkt. Sie ist froh, dass hierfür die richtige Mannschaft zusammen ist. "Nur als Team lässt sich so ein Apparat wie die Stadtmusik leiten."

Dass es außer dem Musikbetrieb auch viel Geselliges gab, konnte dem Jahresbericht von Martina Warmer entnommen werden. Das Große Orchester hat 76 Mitglieder, der Spielmannszug 24, im Jugendorchester spielen 36 Jugendliche, im Vororchester neun, die Bläserschule besuchen 50 Schüler, das Ensemble der Stadtmusikanten besteht aus 21 Musikern. Von den 160 aktiven Musikern sind 61 unter 18 Jahren (35 männlich, 26 weiblich) und 99 über 18 Jahren (60 männlich, 39 weiblich).

Für Dirigent Markus Färber hätte der Leistungsnachweis bei den Wertungsspielen nicht schöner sein können, auch mit Stücken abseits des Mainstreams. Neun Mitglieder des Jugendorchesters können bereits im Großen Orchester eingesetzt werden. Das Projekt eines gemeinsamen Konzert-Zusammenspiels zwischen den Jugendorchestern von Stadtmusik und Harmonie "sollte sich wiederholen" und mit den Erfahrungen könne man es optimieren. Positive Auswirkung der Kooperationen mit den Schulen sieht er auf längere Sicht.