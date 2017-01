Villingen-Schwenningen Stadt testet Warngerät

Testfahrten in der Früh

Derzeit müssen Mitarbeiter der Technischen Dienste (TDVS) in der Früh Testfahren unternehmen, um an besonderen Gefahrenstellen zu ermitteln, ob der Streudienst ausrücken muss. Diese Kon­trollfahrten könnten weitgehend der Vergangenheit angehören, wenn sich die Wetterstation bewährt, die in Kürze auf den Höhen von Herzogenweiler aufgestellt werden soll. "Aus den Daten der Anlage kann man Schlüsse ziehen, ob man ausrücken muss", verdeutlicht Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadtverwaltung.

In den nächsten Wochen will die Stadt den Testbetrieb laufen lassen und im Frühjahr entscheiden, ob eine "Glättewarnanlage" tatsächlich angeschafft und dann an mehreren Orten im VS-Gebiet aufgestellt wird.