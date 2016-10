Villingen-Schwenningen Stadt strickt am Stadtbus-Konzept

Doch soviel Bequemlichkeit hat auch ihren Preis: Der Schülerverkehr könnte darunter leiden – der Stundenplan der Kinder und Jugendlichen richtet sich schwerlich nach solch klaren Strukturen. Im Gegenteil: Hier ist Flexibilität gefragt.

Ein Umstand, der auch manchem Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen schon tiefe Sorgenfalten auf die Stirn treibt. War’s das dann künftig mit dem verlässlichen, für die breite Masse gelungenen Schülerverkehr? Immerhin hat man offenbar die besten Vorsätze, denn das Taktschema für die Busse stelle keine starre Vorgabe dar, so die Verwaltung, sondern es sollen "gegebenenfalls bedarfsgerechte Lösungen" gefunden werden. Ob das gelingt, wird die Zukunft zeigen, denn am künftigen Verkehrskonzept wird hinter den Kulissen in Stadt und Landkreis derzeit noch kräftig gearbeitet. Und dass in diese Gespräche auch die Schulen stärker involviert werden, dafür wurde im Verwaltungsausschuss am Mittwoch manche Stimme laut – schließlich seien die Schüler die Hauptkunden der Stadtbusse und letztlich auch jene, die diese über ihre Monatsfahrkarten im wesentlichen finanzieren.

Wurde das Stadtbuskonzept bislang hinter verschlossenen Türen beraten, tagten die Gremien am Mittwoch erstmals öffentlich. Parallel dazu strickt auch der Landkreis Schwarzwald-Baar aktuell am neuen Nahverkehrswegeplan.

Die einen bringen sich in Sachen Fahrplan ein, die anderen widmen sich derweil dem Design, denn: Der ÖPNV im gesamten Landkreis und in der Stadt soll durch ein einheitliches Farbkonzept bei den Linienbussen einen einheitlichen Auftritt hinlegen. "Das bisherige Sammelsurium verschiedener unternehmensbezogener Farben soll entfallen", schreibt die Stadtverwaltung VS und gibt auch preis, wie man sich das Ganze künftig vorstellt: blaue Busse für den Landkreis, weiße für den Stadtverkehr.