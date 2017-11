Villingen-Schwenningen Stadt stellt Bürgern Studie vor

Im Auftrag der Stadt wurden dafür in allen Ortschaften Bestandserhebungen, statistische Auswertungen, Befragungen und Bürgerveranstaltungen durchgeführt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen eine belastbare Datengrundlage bieten, um im Sinne einer vorausschauenden Stadtplanung die Folgen erkennbarer Veränderungsprozesse in der Gesellschaft abzuschätzen. Die Studien sind Teil eines Bündels von Stadtentwicklungsplanungen Villingen-Schwenningens. Nachdem vor rund einem Jahr in einer ersten Runde von Bürgerveranstaltungen die Zwischenergebnisse präsentiert wurden, werden jetzt die Endergebnisse vorgestellt.

In jedem der neun kleinen Stadtbezirke finden dazu öffentliche Informationsveranstaltungen statt. Dabei wird es unter anderem um die Fragen gehen, wo die jeweiligen Entwicklungsschwerpunkte liegen könnten, welche Potenziale im Zusammenhang mit dem Thema "Wohnen" identifiziert wurden und was dafür getan werden kann, um diese Potentiale zu heben.

Die Informationsveranstaltungen finden in den neun kleinen Stadtbezirken in den kommenden Wochen wie folgt statt: Marbach: Donnerstag, 9. November, 19.30 Uhr, Aula der Grundschule. ­ Pfaffenweiler: Montag, 13. November, 19.30 Uhr, Rathaus. Rietheim: Dienstag, 14. November, 19.30 Uhr, Feuerwehrsaal. Weigheim: Donnerstag, 16. November, 19 Uhr, Sport- und Festhalle. Obereschach: Montag, 20. November, 19.30 Uhr, Rathaus. Tannheim: Dienstag, 21. November, 19.30 Uhr, Rathaus. Mühlhausen: Mittwoch, 22. November, 19 Uhr, Foyer am Schlossbühl. Weilersbach: Montag, 4. Dezember, 19.30 Uhr, Gemeindehaus. ­ Herzogenweiler: Dienstag, 9. Januar, 19.30 Uhr, Rathaus.