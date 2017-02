Das Müllproblem in der Villinger Innenstadt war auch Thema in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses. VS-Villingen (st). Andreas Flöß (Freie Wähler) prangerte den Zustand in der Kaufhausgasse an, wo der Durchgang für Fußgänger durch fünf große Container, die den Weg versperren, immer schmaler werde. "Wir sind dran", meinte Baubürgermeister Detlev Bührer. Mit dem Landratsamt werde dieses Problem geklärt. Da einiges abgestimmt werden müsse, dauere dies seine Zeit. Im Frühjahr soll im Gemeinderat eine Lösung präsentiert werden, meinte Bührer.