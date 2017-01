Villingen-Schwenningen Stadt landet Coup in der Salzgrube

Villingen-Schwenningen.

Es ist in der Geschichte der Stadt die größte Neuinvestition eines industriellen Gewerbebetriebes: IMS Gear investiert in der Salzgrube einen zweistelligen Millionenbetrag. Er hatte es schon bei der Neujahrsrede angekündigt, nun ließ Oberbürgermeister Rupert Kubon freudestrahlend die Katze aus dem Sack: Über die Hälfte der städtischen Flächen des ersten Abschnittes des Industrie- und Gewerbegebietes Salzgrube werden auf einem Schlag veräußert. Denn der namhafte Automobilzulieferer IMS Gear möchte dort eine neue, 15 000 Quadratemter große Produktionsstätte errichten. Diese wird auf einem rund 37 000 Quadratmeter großen Areal gebaut. Mittelfristig plant das Unternehmen sogar eine Erweiterung auf einer Fläche von 82 000 Quadratmetern.

Der Hintergrund: Beim IMS Gear sieht man weiteres Wachstum. Dieter Lebzelter, zuständig bei IMS Gear für Finanzen und IT, erklärte bei einer Pressekonferenz, dass man am Donaueschinger Standort in der Heinrich-Hertz-Straße den Bereich Innovation und Entwicklung ausbauen möchte. "Der dort integrierte Produktionsbereich soll daher ausgegliedert werden." Vom Umzug ins Oberzentrum betroffen sind rund 200 Mitarbeiter, die insbesondere Kunststoffspritzguss-Komponente für Fensterhebermotoren und Sitzantriebe fertigen. Bereits im April soll der Spatenstich stattfinden, Ende des Jahres soll das Werk stehen, um im Frühjahr 2018 die Produktion aufzunehmen.