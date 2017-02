Villingen-Schwenningen Stadt knipst nachts den Schalter an

VS-Villingen. Die Freien Wähler (FW), genauer gesagt Ulrike Heggen, hatten vor zweieinhalb Jahren die Initialzündung gegeben, Andreas Flöß streute die Idee zu einer sparsamen Illuminierungs-Variante ein, und nun kündigt die Stadtverwaltung den nächsten Schritt auf der Zielgeraden an. "Zu gegebener Zeit wird die Stadtverwaltung einen Projektbeschluss vorbereiten und diesen den gemeinderätlichen Gremien nach entsprechender Vorberatung zur Entscheidung vorlegen", erläuterte gestern Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt VS, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Im Juni 2016 sei der Planungsbeschluss zur Beleuchtung der Villinger Stadtmauer gefasst worden. Aktuell sei vorgesehen, die zum Teil vorhandene Beleuchtung durch neue Mehrfach-Leuchten zu ersetzen, die sowohl die Wegebeleuchtung als auch die Effektbeleuchtung der Stadtmauer durch integrierte Strahler gewährleisten könne. Ein vergleichbarer Leuchtentyp sei beispielsweie auf dem Vorplatz der Volksbank am Riettor, an der Brigach entlang oder in der Schwenninger Fußgängerzone installiert worden.

Flöß hilft Kosten sparen

Und noch eine weitere Anregung soll sich im Projektbeschluss der Verwaltung wiederfinden: die von Andreas Flöß. Der hatte im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten aufgezeigt, wie man die Stadtmauer chic in Szene setzen könnte, ohne dabei die Finanzen aus den Augen zu verlieren. Flöß schlug vor, soweit wie möglich vorhandene Leitungen oder Leuchtenpunkte zu verwenden. Eine dezent-effektvolle Anstrahlung der Stadtmauer "geht auch kostengünstiger", fand der Villinger Architekt. Günstiger als jene 820 000 Euro, die bislang im Raum stehen.