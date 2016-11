Villingen-Schwenningen Stadt-Jubiläum zentrales Thema

VS-Villingen. Als der Geschichts- und Heimatverein Villingen 1973 das erste ­Exemplar seiner Jahreshefte ­"Villingen im Wandel der Zeit" herausgegeben hat, war noch nicht abzusehen, was aus dem damals schmalen Heftchen wird. Am 1. Dezember wird nun die 40. Ausgabe an die Mitglieder verschickt, und ein Ende ist nicht in Sicht.