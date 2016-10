Villingen-Schwenningen Stadt hätte kaufen sollen

Ich denke, dass die Stadt gut beraten gewesen wäre, wenn sie das Rössle zu den Bedingungen, wie jetzt wohl der Eigentumswechsel abläuft, selbst erworben hätte. Mit den dann übernommenen Flächen hätten viele Probleme, die in der Stadt anstehen, gelöst werden können. Ich denke auch daran, dass das von der Stadt selbst verursachte Parkproblem bei der neuen Neckarhalle durch die vorhandenen Parkplätze im Rössle zumindest hätten reduziert werden können. Es ist gelinde gesagt, eine Schande, dass im Rössle einige hundert Parkplätze leer stehen! Ist hier noch niemand auf die Idee gekommen, dass man diese nutzen könnte? Übrigens: Mit ein Grund für den Bau eines Beethovenhaus-Ersatzes waren die fehlenden Parkplätze! Ich habe in einer Fachzeitschrift für Architektur gelesen, dass in Stuttgart auch so ein Abrisswahn umhergeistert, der verhältnismäßig neue Gebäude abbrechen lässt und durch Neubauten ersetzen will. Auch dort regt sich Widerstand.

Zurück nach Schwenningen: Hier gibt es noch einige Gebäude, die mit der Stadt in Verbindung stehen und bei denen ich fürchte, dass sie dem Abbruch geweiht sind. Die Aufsummierung der Vernichtung von Volksvermögen erspare ich hier. In Sorge um die Zukunft Schwenningens und der gemeinsamen Stadt.

Bernd Hezel