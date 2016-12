Villingen-Schwenningen Stadt baut Kinderbetreuung aus

Schritt um Schritt gehe es auch in Sachen Ganztagsschulen weiter, mit deren Realisierung die Schließung der Horte einhergehe. Wenn es im ­kommenden Jahr an der Klosterringschule in Villingen soweit ist, mache die Gruppe in der Johanna-Schwer-Kindertagesstätte dicht. Vermutlich 2019 starte dann die frei­willige Ganztagsbetreuung an der Schwenninger Friedensschule, so lange gebe es noch den Schülerhort der Arbeiterwohlfahrt auf der Möglingshöhe und den Hort am Oberlin-Kindergarten.

Gleichzeitig sei es der Stadt aber wichtig, in Villingen und Schwenningen trotz inklusiver Pädagogik einen heilpädagogischen Hort für Kinder beizubehalten, die besonderer Zuwendung bedürften, betonte Assfalg. Für diesen Zweck realisiere die AWO als Träger auf der Möglingshöhe einen Ersatzbau für den alten Hort. Und die Auflösung der Schülerbetreuung im evangelischen Kindergarten Hammerstatt folge, wenn auch die Neckarschule in das Ganztagsmodell einsteige.

Langfristig sei das Aus der Horte besiegelt, einen konkreten Zeitplan könne er allerdings noch nicht nennen, betonte Assfalg. Zumal geplant sei, nach der Umsetzung des Angebots an den bisher genehmigten Ganztagsschulen, erst einmal eine Zwischen­bilanz zu ziehen und dann die nächsten Schritte einzuleiten