Villingen-Schwenningen Stadion erstrahlt in neuem Licht

Im Gustav-Strohm-Stadion ging es aus diesem Grund am Mittwochmorgen mehrmals 40 Meter in die Höhe. An drei der vier Masten in den Ecken des großen Rasenplatzes mussten die Lampen ausgetauscht werden. Andreas Kölsch von der Tuniger Firma Becker und zwei weitere Mitarbeiter waren mit einem 26 Tonner-Kranwagen angereist.

Die vier Strahler verbrauchen 48 Kilowatt

Sechs Hochleistungsstrahler fasst jeder der beeindruckenden Flutlichtmasten. Die großen Birnen der Strahler ziehen rund zwei Kilowatt elektrische Energie – somit gemeinsam pro Mast zwölf Kilowatt. Alle vier zusammen verbrauchen 48 Kilowatt – das entspricht der Motorleistung eines Mittelklassewagens.