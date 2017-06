Villingen-Schwenningen Stacie Collins spielt heute im Folk-Club

VS-Villingen. "Stellt euch einen nächtlichen Jam von Aerosmith, den Stones und ZZ Top vor, bei dem eine Art weiblicher Ronnie van Zant singt oder sogar Shania Twain – aber mit Balls", beschreibt das Magazin Classic Rock ihren Stil. Collins wurde in Muskogee, Oklahoma, geboren, Schauplatz von Merle Haggards bekanntestem Song. Sie wuchs auf in Bakersfield, Kalifornien. Ihre Familie zog dorthin, als Stacie erst fünf Jahre alt war, deshalb saugte sie die beachtliche Musikhistorie der Stadt auf. In Bakersfield wurde Haggard groß und Buck Owens entwickelte dort seinen Twang-Sound. "Als ich dort lebte, wohnte Buck noch in der Stadt", erzählt Collins. "Meine Mutter arbeitete auf einem Golfplatz und Buck spielte dort ab und zu. Sie sagte, er war sehr nett. Dann kam Dwight Yoakam und sang mit Buck über Bakersfield, was der Szene zu großer Beachtung verhalf. Es war toll, dort aufzuwachsen. Ich hab das Gefühl, ich habe mir meine Sporen ehrlich verdient." Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung.