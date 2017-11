Villingen-Schwenningen St. Martin bleibt noch unangetastet

VS-Villingen. Am Freitagabend machte, wie andernorts im Oberzentrum und seinen vielen Ortsteilen auch, ein Martinsspiel an der Karl-Brachat-Realschule in Villingen den Anfang. Fast genauso wie die Laternen leuchteten die Augen der kleinen Laternenträger, die ihre oft in mehrtägiger Bastelarbeit hergestellten Laternen stolz vor sich hertrugen.

Althergebrachte Wachskerzen in den Laternen sind längst die Ausnahme, stattdessen glimmen darin LED-Lichtlein. Und auch veränderte Sicherheitsauflagen machen in vielen anderen Gemeinden und Dörfern Veranstaltern von Martinsumzügen das Leben schwer. Gerade in Dörfern war es bis vor kurzem noch keine Seltenheit, dass ganze Dorf-Hauptstraßen für das Laternenlaufen gesperrt worden sind. Die örtliche Feuerwehrabteilung sperrte ab, der Musikverein marschierte vorneweg und hintendrein die Laternenkinder. Dorfidylle, wie sie immer öfter den strengen Auflagen zum Opfer fällt. So einfach machbar sind Straßensperrungen häufig nicht mehr, die Polizei sollte das tun und kann bekanntlich nicht überall gleichzeitig sein.

Glück hat man da in der Gesamtstadt Villingen-Schwenningen, wie die Pressesprecherin der Verwaltung, Oxana Brunner, dem Schwarzwälder Boten verrät. "Das ist in Villingen-Schwenningen alles relativ unkompliziert", sagt sie. Diese Umzüge gelten wie viele kirchliche oder christliche Veranstaltungen als Brauchtumsveranstaltungen. Es reiche aus, dass der Veranstalter den Umzug anmeldet. Die Stadt stelle dann eine Bestätigung aus, welche schriftlich zur Kenntnisnahme auch der Polizei zugeht, und darin ist aufgelistet, was es zu beachten gilt: die Straßenverkehrsordnung zum Beispiel, es ist Rückkehr auf den Verkehr zu nehmen, für Überquerungen sind Zebrastreifen, Ampelanlagen und dergleichen zu benützen, Erwachsene sollen mit dabei sein und beim Umzug auf dem Gehweg möglichst an der Straßenseite laufen.