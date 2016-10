Villingen-Schwenningen St. Konrad ist wie farbige Blumenwiese

Einer der jährlichen Höhepunkte im Kalender der Villinger St. Konradsgemeinde ist stets das Kirchweihfest am zweiten Oktobersonntag.

VS-Villingen. Den Auftakt machte der Jugendgottesdienst am Vorabend zum Thema "Gott suchen – Gott finden!?" mit Pastoralreferent Gunter Berberich und der musikalischen Begleitung durch die Band Unidos. Ein Agape-Mahl mit Brot, Äpfeln und Mineralwasser lud die Teilnehmer ein, sich über ihre Glaubenserfahrungen auszutauschen.

Im Festgottesdienst am Sonntag stellten Gemeindemitglieder mit ausgewählten Blumen den großen bunten Blumenstrauß am Altar zusammen. Der Liturgiekreis gab dazu die passende Erläuterung der ganz bestimmten Eigenschaften und Bedeutungen. So standen unter anderem leuchtende Sonnenblumen für die Strahlkraft nach außen, rote Rosen für die Liebe zu Gott und untereinander, Strelitzien für die Partnerschaft mit San José im peruanischen Regenwald, weiße Chrysanthemen für die Erstkommunionkinder und die bescheidenen Stiefmütterchen für all die vielen stillen Helfer im Hintergrund.