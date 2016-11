Villingen-Schwenningen St. Franziskus-Kirche erklingt

Zu Beginn erklingt die mehrchörige "Toccata" aus der Feder von Claudio Monteverdi. Abwechselnd spielen sich das Orchester und ein fünfköpfiges Blechbläserensemble auf der Empore die Themen zu. Es folgt ein langsames Stück, die "Canzone di Francesco" von Thomas Doss. Danach werden Stefan Zwerschina und Florian Stier auf der Piccolo-Trompete ihr Können unter Beweis stellen. Begleitet von Kantor Peter Hirsch an der Orgel spielen sie das "Trompetenkonzert" von Vivaldi.

Das Hauptwerk des Abends ist "Hymn of the Highlands" von Philip Sparke, der schottische Melodien in seinem Werk verarbeitet, darunter auch das weltbekannte "Highland Cathedral". Mit der Profi-Klarinettistin Michaela David konnte die Stadtmusik eine Ausnahmekönnerin auf diesem Instrument als Gastsolistin verpflichten. Sie wird, begleitet von der Stadtmusik, das "Concertino für Klarinette und Orchester" von Carl Maria von Weber spielen. Schwungvoll geht es dann mit den "Klezmer Classics" des holländischen Komponisten Johan de Meij weiter. Im typischen rasanten Klezmerstil jagt die Stadtmusik durch dieses Stück, bevor dann die sechs Stadtmusik-Schlagzeuger mit "A la Samba" ein Solowerk für Schlagzeug interpretieren. Mit dem Gospelrock "Let It Shine" geht das Konzert zu Ende.

Der Eintritt ist frei. Der Erlös der Spenden geht zugunsten des zweiten Bauabschnitts der Orgel in der St. Franziskus-Kirche.