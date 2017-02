Villingen-Schwenningen Spurenlage eindeutig: Lebenslange Haftstrafe für Hammermörder

Der Angeklagte hatte bis zuletzt behauptet, sich an jenen Tag überhaupt nicht erinnern zu können. Aufgrund einer Vielzahl von eindeutigen Spuren konnte ihm das Gericht den heimtückischen, und aus niedrigen Beweggründen begangenen Mord zweifelsfrei nachweisen.

Die behauptete Erinnerungslücke entpuppte sich für einen psychiatrischen Sachverständigen als ein berechnendes, prozesstaktisches Vorgehen des Angeklagten. Dieser erklärte gestern trotzdem auch noch in seinem Schlusswort: "Ich weiß von nichts". Wie berichtet, hatte sich die 48-jährige Frau nach langer, unglücklicher Ehe von ihrem gesundheitlich schwer beeinträchtigten Mann getrennt, und war zusammen mit ihrem neuen Partner und einer Tochter nach St. Georgen gezogen.

Vor Gericht zeigte sich, dass der 59-Jährige, der die Lebensumstände seiner in Nachtschicht arbeitenden Ex-Frau kannte, die Tat genau geplant hatte. Und er hatte ihr schon viele Wochen zuvor damit gedroht, sie "im Schlaf mit einer Axt zu zerstückeln". Mit einem Nachschlüssel, zu dem er auf unrechtmäßige Weise gelangt war, schlich er sich in die Wohnung, um die Frau im Schlaf zu überraschen. Mit Hammer und Einmalhandschuhen ausgerüstet, schlug er so lange zu, bis die 48-Jährige an ihrem Blut erstickt war.