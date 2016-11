Villingen-Schwenningen Sprachrohr für Menschen mit Behinderung

Villingen-Schwenningen (lia). "Steter Tropfen höhlt den Stein", so reagierte Hannelore Radigk (Beirat für Menschen mit Behinderung) auf die Ankündigung der Stadt, die Stelle eines hauptamtlichen Behindertenbeauftragten zu schaffen. Gefordert hatte der Beirat zwar eine 50-Prozent-Stelle. Doch auch mit dem in Aussicht gestellten Minijob "können wir leben", so Radigk gestern: "Wer sich da jetzt meldet, ist die nächste Frage." Man wolle den Anliegen der Menschen mit Behinderung in Zukunft mehr Gehör zu verschaffen, hieß es seitens der Stadt. 14 700 Menschen mit Behinderung leben im Stadtgebiet. Die Aufgaben von Behindertenbeauftragten seien vielfältig und wichtig: Die Interessen von Bürgern mit Behinderung vertreten, die Inklusion weiter voranbringen und sich für die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum einsetzen.