Villingen-Schwenningen Sprachheilschüler von Märchen verzaubert

Dabei könne sie wertvolle Ratgeber sein, und Halt und Orientierung geben. Auch helfen sie, gegen eine von vorgefertigten Bildern überflutete Umwelt innere Bilder und Vorstellungen bei den Kindern zu erzeugen.

Von daher spielt die Beschäftigung mit Märchen und Sagen an der Sprachheilschule in Villingen schon immer eine wichtige Rolle im Unterricht. So kam dem Kollegium das Angebot sehr gelegen, mit der ganzen Schule im Theater am Turm das Märchen Schneewittchen erleben zu dürfen. Ulrike Dworschak, professionelle Märchenerzählerin, hatte ein wunderschönes Bühnenbild gezaubert, das, unterstützt durch stimmige Farbgebung, die staunenden Kinder schnell in die Märchenhandlung eintauchen ließ. Durch eine schön gestaltete und bilderreiche Sprache, durch schöne Kostümierung und klare Spielhandlung gelang es ihr, die Kinder über die doch recht lange Geschichte in ihren Bann zu ziehen und in die Märchenwelt zu entführen.

Mit lang anhaltender Applaus und spontanen Bravo-Rufen dankten die Kinder für dieses ergreifende Erlebnis.