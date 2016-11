Villingen-Schwenningen Sprachexperten an Kindergärten

Acht Kindertageseinrichtungen der Stadt und fünf weitere Kindertagesstätten aus VS nehmen nun an dem dreijährigen Bundesprogramm "Sprach-Kitas" des Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend teil. Gemeinsam mit Einrichtungen aus Donaueschingen und St. Georgen bilden sie einen Verbund. Dabei profitiert jede der 13 "Sprach-Kitas" von einer zusätzlichen Fachkraft mit Expertise in der Sprachbildung. Die Fachkräfte unterstützen auch das gesamte Team bei der Weiterentwicklung alltagsintegrierter sprachlicher Bildung. "Wir haben uns bereits kennengelernt und freuen uns auf die gemeinsamen Aufgaben der kommenden drei Jahre", freut sich Julia Franken, Fachberaterin für sprachliche Bildung im Amt für Schule, Bildung und Sport.

"Die Aufgaben sind sehr vielfältig", weiß Diana Fiesel, Leiterin der Johanna-Schwer-Kita. Die Arbeit der Sprachexperten erstreckt sich über die Organisation von Aktionen wie Spielenachmittage, Bibliotheksbesuche und Vätertage bis hin zur kontinuierlichen Beobachtung der kindlichen Sprachentwicklung.

Die Umsetzung des Programms wird besonders durch das große Engagement der Sprach-Kita-Tandems, bestehend aus der Leitung der Einrichtung und der zusätzlichen Fachkraft für die sprachliche Bildung voran getrieben. "Ohne den großen Einsatz aller Mitarbeiter und die Neugier, Neues auszuprobieren, wäre die Umsetzung eines solch nachhaltigen Programms gar nicht möglich", betont Julia Franken.