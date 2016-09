Villingen-Schwenningen Sprache ist kleines Einmaleins der Integration

Die Vorbereitungen für das Schuljahr 2016/2017 laufen auf Hochtouren. Einen Überblick darüber, wieviele Flüchtlingskinder unter den ABC-Schützen von Villingen-Schwenningen sein werden, hat man aber trotzdem noch nicht. Andrea Müller-Janson vom Schulamt erklärt auch, warum das so ist: Den Kindern hafte in der Kartei nämlich nicht der Stempel "Flüchtlingskind", im Gegenteil, sie "werden bei der Einschulung mit anderen Erstklässlern gleich behandelt", also auch nicht gesondert erfasst.

Außerdem ist die Fluktuation noch immer hoch. Oxana Brunner von der Stadt weiß: Die genaue Anzahl von Flüchtlingskindern steht erst nach Schulbeginn fest. Der Rückblick zeigt: Im Juli lernten 125 Flüchtlingskinder an den städtischen Grundschulen, vorzugsweise an der Golden-Bühl-Schule, der Südstadtschule, der Haslachschule, der Grundschule im Steppach sowie der Garten- und der Friedensschule. Weiterführende Schulen besuchten ebenfalls einige Flüchtlinge, so waren es im Juli etwa 18 Schüler an der Karl-Brachat-Realschule und 27 Schüler an der Werkrealschule des Schulverbunds am Deutenberg.

Wieviele es auch sein werden, eines haben wohl alle Schulanfänger gemein: Sie sehen dem Schulstart in der kommenden Woche mit Spannung entgegen. Und während für viele von ihnen schon eifrig Schultüten gepackt werden, wird auch an anderer Stelle schon aufgerüstet: Für die Flüchtlingskinder gibt es die materielle Unterstützung über das Bildungspaket "Bildung und Teilhabe".