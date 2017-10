Villingen-Schwenningen Sportverein freut sich über drei weitere Ehrenmitglieder

VS-Mühlhausen. In seinem ersten Jahr an vorderster Stelle knüpfte Vorsitzender ­Andreas Kohler vom Sportverein 1921 Mühlhausen an die Arbeit seines Vorgängers Günther Kahrs nahtlos an. In 13 Jahren an stellvertretender oder leitender Funktion an der Spitze hinterließ dieser ein solides Fundament an Vereinsaktivitäten, auf die Kohler die weitere Entwicklung des Vereins optimal aufbauen kann.