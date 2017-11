Villingen-Schwenningen Sportplatz-Sanierung erzürnt Gemüter

Villingen-Schwenningen. Der Sportbeirat hatte sich im Vorfeld einstimmig dafür stark gemacht, die vorgesehene Summe für die Planungen von 30 000 Euro für die Aufarbeitung der Situation in Schwenningen auf 100 000 Euro zu erhöhen, um auch Villingen zu berücksichtigen, erklärte Oberbürgermeister Rupert Kubon. Dies gerade mit Blick auf den maroden Zustand des Sportplatzes im Goldenbühl und der Außenanlage des Gymnasiums am Hoptbühl, die in zwischen sogar geschlossen ist. Das zusätzliche Geld ist für Untersuchungen gedacht, um entscheiden zu können, welche Plätze die Stadt in Villingen aufrechterhält und dann auch auf Vordermann bringt.

Dies stieß jedoch auf Kritik, beispielsweise bei Antonio Piovano (CDU) und Dirk Caroli (FDP) die auf die grundlegende Sportentwicklungsplanung verwiesen und forderten, sich an diesem Gutachten zu orientieren und nicht nach dem Gießkannenprinzip in die Sanierung von Sportplätzen zu investieren. Bisher sei jedes Mal Geld in Sportstätten geflossen, deren Verein am lautesten auf sich aufmerksam gemacht hätten. Eben um dies in Zukunft zu vermeiden, seien die Planungen gedacht, betonte der SPD-Fraktionsvorsitzende Edgar Schurr. So sei es eine sinnvolle Investition.

Kein Verständnis zeigte auch Ernst Reiser von den Freien Wählern, dass einige Gemeinderäte auf der "Prioritätenliste herumreiten". In besonderen Situationen sei Flexibilität gefragt, und dringender Handlungsbedarf bestehe am Hoptbühl-Gymnasium. Die Stadt müsse schnell auf den desaströsen Zustand der Leichtathletikanlage reagieren, betonte auch der Fraktionsvorsitzende der Grünen Joachim von Mirbach. Da gehe es nicht um Wünsche oder Begehrlichkeiten, vielmehr sei der Schulträger gefragt, für Verhältnisse zu sorgen, in denen das Kollegium den Lehrplan umsetzen kann. "Die Sportlehrer sind stinksauer", schilderte er die Stimmung, es gebe sogar schon Kollegen, die abgesprungen seien.