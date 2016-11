Villingen-Schwenningen Sportparty mit neuem Schwung

Es hat etwas gedauert, aber schließlich stand beim Sportball in der Neuen Tonhalle fest: die VS-Sportler des Jahres sind die Leichtathletinnen Anna Reisch und Natascha Wolf, der Alpinskifahrer ­David Ketterer und die Volleyballerinnen des Villinger Turnvereins.

Villingen-Schwenningen. "Lasst uns die Halle rocken" – das komplett neue Team des ausrichtenden Sportverbandes war angetreten, die Tradition des Sportballes fort-, zugleich aber auch neue Akzente zu setzen. Das gelang. "Wir hatten noch nie so viele Nominierte", sagte der neue Vorsitzende Daniel Fleig, der all jenen dankte, die dem Sportverband in der vergangenen schwierigen Zeit des Wechsels die Treue gehalten haben.

Einmal mehr führte der SWR-Sportmoderator Michael Antwerpes souverän durch das Programm. "Villingen-Schwenningen ist mir schon zur zweiten Heimat geworden", flirtete er mit Oberbürgermeister Rupert Kubon und sprach Fleig Anerkennung für dessen Worte aus.