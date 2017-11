Villingen-Schwenningen Sporthilfe schnuppert Curling-Luft

"Wir haben alle unheimlich viel Spaß am Sport, weil wir thematisch damit zu tun haben", meint der Gero Emeling aus der Abteilung Athletenförderung, der den Betriebsausflug mit drei Kollegen organisiert. Nur die wenigsten Mitarbeiter hätten Erfahrung mit Curling, doch das Schieben und Schrubben der Steine sei bereits schnell in Mark und Blut übergegangen. Nicht nur der Teambuildings- auch der Wettbewerbscharakter stehe an diesem Tag im Vordergrund. So werde beim anschließenden gemeinsamen Abendessen in der Öventhütte in Donaueschingen das Siegerteam mit dem "goldenen Besen" ausgezeichnet, verrät Emeling.

Eine gründliche Einweisung erfuhren die Mitgereisten durch den Schwenninger Lokalmatador und Nationalspieler Sebastian Schweizer, der es sich am Donnerstag nicht nehmen ließ, noch kurz vor seiner Abfahrt zur Curling-Europameisterschaft nach St. Gallen zusammen mit seinen Nationalmannschaftskollegen Alexander Baumann und Manuel Walter die Sporthilfe bei ihrer Curlingpartie zu begleiten.

"Die Gruppe zu betreuen macht richtig Spaß, die Teilnehmer sind sehr ehrgeizig." Durch unzählige E-Mails sei der Kontakt mit der Sporthilfe bereits vorhanden gewesen, getroffen hätten sich Curler und Geschäftsstelle aber noch nie. "Es ist schön, dass wir dadurch etwas von der Hilfe zurückgeben können", meint der EM-Teilnehmer. Für ihn und seine beiden Teamkollegen aus Baden-Baden sei der Nachmittag eine kleine Einstimmung auf die bevorstehenden Wettbewerbe. "Die Vorfreude steigt allmählich, vor uns liegt eine besondere Saison", so Schweizer im Hinblick auf die mögliche Teilnahme bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang.

Offen für jegliche Art von Gästen zeigt sich der Schwenninger Curling Club bereits seit vielen Jahren, mitunter bei den jährlichen Betriebsmeisterschaften (sie gehen am kommenden Montag in eine neue Saison) oder bei den Schulmeisterschaften. Besonders in der Weihnachtszeit sei das Gästecurling sehr beliebt, erzählt Schweizer. "Es ist wichtig, dass die Halle regelmäßig genutzt wird und dieser faszinierende Sport bekannter gemacht wird."