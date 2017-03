Villingen-Schwenningen Sportangler kommen mit blauen Auge davon

Das Jahr 2016 war, wie Vorsitzender Hans-Joachim Garbrecht bei der Hauptversammlung im Landhaus am Bahnhof in Klengen betonte, von zahlreichen Arbeitseinsätzen an der Weiheranlage gekennzeichnet. Viele durch Biber verursachte Schäden mussten zum Beispiel beseitig werden. Zum Thema Biber befindet sich der Verein im Austausch mit der Biberbeauftragten des Regierungspräsidiums, Bettina Sättele.

Ohne eine gute Kameradschaft wäre Jahr für Jahr das in der Bevölkerung höchst beliebte Sommerfest mit seinen Fischspezialitäten nicht zu stemmen. Ein neues Sommerfestkonzept hat sich laut Garbrecht auf die Arbeitsabläufe positiv ausgewirkt und führte zu stark reduzierten Wartezeiten für die Gäste.

In diesem Jahr wird die VDSA 40 Jahre alt. Der Vorsitzende erinnerte in einem kurzen Rückblick daran, wie sehr in den vergangenen vier Jahrzehnten der Verein von seinen immer engagierten Mitgliedern getragen und welche Werte im Laufe der Zeit mit und auf dem Vereinsgelände geschaffen worden seien. Im Geburtstagsjahr spendiert die VDSA jedem aktiven Mitglied und jedem Jahreskarteninhaber ein hochwertiges T-Shirt mit Vereinslogo drauf.

Waldemar Folwaczny (Aktiv), Helmut Bachmann (Jahreskartenbesitzer) und Jeremy Wunderlich (Jugend) hießen die Sieger beim traditionellen Königsfischen. Die Angler waren im vergangenen Jahr erneut aktiv beim Marbacher Kinderferienprogramm dabei. Auch 2017 wird sich die VDSA, wie Joachim Garbrecht der Ortsvorsteherin zusagte, wieder beim Ferienprogramm engagieren.

Zum ersten Mal verkauft der Angelverein an Gründonnerstag am Marbacher Weiher geräucherte und frische Forellen gegen Vorbestellung.

Der Verein legt großen Wert auf seine Jugendarbeit, die von Jugendwartin Silke Dorer organisiert wird. Höhepunkt des vergangenen Jahres war das Anglerlager am eigenen Weiher zusammen mit der befreundeten Fischerjugend aus Kenzingen.

Adrian Binder, der zusammen mit Alexey Henschel die Arbeitseinsätze koordiniert, berichtete von einer Vielzahl von Arbeitsstunden, die von den Mitgliedern das ganze Jahr über geleistet werden. Wenn sie gerufen werden, dann sind viele VDSAler da, um mitzuhelfen.

Einen besonderen Dank hatte Adrian Binder für Manfred Kaupe, Jeremy Wunderlich und Yannic Schinke parat, die das ganze Jahr über zum Beispiel für die Pflege der Grünanlage oder sonstige Arbeiten zur Verfügung stünden.

Schriftführer Gerhard Gloda listete den aktuellen Mitgliederstand. Die VDSA hat 87 Mitglieder, darunter 39 Aktive, sieben Jugendangler und 17 Jahreskarteninhaber. Die Mitglieder kommen aus ganz VS und der gesamten Region.

Kassierer Dieter Wacker präsentierte einen ausgezeichneten Kassenstand. Von den Prüfern, Waldemar Folwaczny und Dietmar Hänsch, wurde ihm eine vorbildliche Kassenführung bescheinigt.

Marbachs Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple lobte die gute Harmonie und Kameradschaft im Verein und zeigte sich für die Beteiligung der VDSA am Kinderferienprogramm im Stadtbezirk sehr dankbar. Die Ortsvorsteherin unterstrich, dass die VDSA ist ein wichtiger Baustein im Vereinsleben Marbachs sei.

Bei den Wahlen wurden Schriftführer Gerhard Gloda und Beisitzer Ludwig Duffner einstimmig im Amt bestätigt. Die Kasse prüfen Waldemar Folwaczny und Stefan Schinke. Geehrt wurden bei den Sportanglern für 40 Jahre Mitgliedschaft Herbert Schulz, für 20 Jahre Björn Fetzer und für 15 Jahre Michael ­Zschoche. Anlässlich seines 80. Geburtstages erhielt Manfred Kaupe einen Geschenkkorb.