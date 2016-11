Villingen-Schwenningen Sportabzeichen liegt weiter im Trend

Ihr erstes Goldabzeichen haben bei der Jugend Manuel Gundelsweiler, Franziska Hohner, Pauline Hummler, Hanna Käfer, Alina Linder, Michelle Spomer und Lea Zuckschwerdt erreicht. Schon zum zweiten Mal schafften das Fabienne Dohmen, Christian Hildebrandt, Kim Höfer, Anna und Marie Schneider sowie Ramona Weisser. Das dritte Goldabzeichen gab es für Paul Freund und das vierte für Marlene Hennies, Melissa Pfeifer, Sina Wild und Pauline-Andrea Wursthorn. Fünfmal Gold abgelegt haben Tim Assmann, Pauline Graf, Johannes Gummich, Nele Hilpert, Jana Kesterke und Ivana Rozic. Sechs Goldabzeichen geschafft haben Felix Graf, Olivia Salmin-Bauer, Alina und Annemie Werner. Sein siebtes Gold holte sich Adrian Engstler, das achte Laura Rack und zehn Goldabzeichen hat jetzt Jannis Wagner.

Bei den Erwachsenen ging das erste Gold an Steffen ­Auer, Pia Bitsch, Arnold Frank, Christina Huger, Tanja Joss, Mario Kleiser, Dominik Kuntz, Dilan Morreale, Lorenz Sarter, Michael Schreiter, Kerstin Siebenmorgen, Elias Sturm, Thomas Ternieden, Coskun Uzar, Janik Volk, Dorothee Wangler, Philipp und Pius Wehrstein und Jutta Wielath. Gold Nummer zwei erhielten Patrick Gutrung, Tim Heinrich, Tim Heinzelmann, Simon Kimmig, Jan Marc Möbius, Rebecca Rack, Denise Rutschmann, Andrea Salmann, Franziska und Moritz Schmitt, Werner Schneider, Irmtraut Steinborn, Tomislav Svelic, Felix Tröster und Ramon Wagner. Drei Goldene Sportabzeichen haben jetzt Galina Freund, Holger Heinzelmann, Martin Jäckle und Hansjörg Zucker. Das vierte Gold ging an Heinrich Heger, Jan Heinzelmann, Gabriele Kimmig, Stephanie Otto, Renate und Wolfgang Rack. Felicitas Heinrich hat ihr fünftes Goldabzeichen abgelegt, Simone Hölzle, Denis Reimchen und Diana Werner ihr siebtes. Rolf Baumann schaffte Gold zum achten, Klaus Metzmeier und Rainer Wursthorn zum neunten Mal. Das zehnte Sportabzeichen in Gold nahmen in Empfang: Herbert Fischer, Michael Grimm, Christoph Selc und Gabriele Grüßer.

Seit vielen Jahren aktiv sind Waltraud Fischer und Anke Jäckle (11), Uta Topf und ­Daniela Wagner (12), Wilfried Steinhart und Bärbel Waldhauer (14), Günther Brunner (15), Elfriede Haas, Sabine Palzer und Horst Perkuhn (16), Jochen Blaesing und Bruno Haas (17), Silvia Blaesing und Gert Heinrich (18), Jutta Schleusener, ­Anette und Klaus Zimmermann (20), Thomas Huber (23), Karl Winheller (24), Brigitte Dalberg (25), Willi Kraus (30), Dieter Keller (31), Monika Junghanns (38), Manfred Klingler und Egon Schmidt (44).